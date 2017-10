Volkswagen Arteon nu ook leverbaar als basisversie

De Volkswagen Arteon staat al weer een paar maanden in de showroom. Hoog tijd voor een ‘budget-versie’ van onder de 40 mille.

De Volkswagen Arteon was onder meer al verkrijgbaar als de 280 pk sterke Arteon Business R 2.0 TSI en als tweeliter diesel met 240 pk, maar die uitvoeringen schurkten tegen de 60.000 euro aan. Om de coupé ook aantrekkelijk te maken voor Volkswagen-liefhebbers met een kleiner budget, is er nu ook een instapversie die voor 39.995 euro te rijden is.





Instapversie

Het gaat om de Arteon voorzien van een 150 pk sterke 1.5 TSI benzinemotor. Dat blijkt in de praktijk best een vlotte jongen. In exact negen seconden sprint deze basisversie namelijk van van 0-100 km/u. Volkswagen belooft een bescheiden gemiddeld gebruik van 5,1 l/100 km. Standaard krijgt de Arteon 1.5 TSI onder meer led-koplampen en –achterlichten, 17-inch lichtmetalen velgen, een automatische airconditioning en diverse assistentiesystemen mee. Zo beschikt de Arteon altijd over een rijbaan- en parkeerassistent en Adaptive Cruise Control met Front Assist.



Business R

Wie meer wenst, kiest voor de Elegance, Elegance Business of sportieve Business R-uitvoering. Laatst genoemde heeft een meerprijs van 3.400 euro en voorziet onder andere in een navigatie- en multimediasysteem, een digitaal instrumentenpaneel, verkeerstekenherkenning, verwarmbare voorstoelen en led-koplampverlichting Plus. Op uiterlijk gebied pakt de Business R uit met R-Line bumpers en sideskirts, 18-inch lichtmetalen velgen en getinte zij- en achterruiten. Het interieur is afgewerkt met leder en Alcantara en heeft een in zwart uitgevoerde dakhemel.