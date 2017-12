Voor drie tot bijna vijf duizend euro kunt u bij Audi uw nieuwe auto voortaan in elke kleur van de regenboog laten spuiten. De ‘Farbe nach wahl’-optie noemen de Duitsers dat.

In autoland is het personaliseren van je auto al jaren een trend. Door een veelvoud van lakkleuren, contrasterende daken en speciale velgen aan te bieden, ontstaan er zoveel mogelijke combinaties, dat je een auto kunt samenstellen die net iets anders is dan die van je buurman. Audi speelt op die personalisatie-trend in door voortaan de optie ‘Farbe nach wahl’ op te nemen in haar modelconfigurator. Voor prijzen vanaf 3.221 euro kun je dan een eigen kleur opgeven. Van zuurstokroze tot pimpelpaars; niets is te gek. Het is daarbij mogelijk om ook de decoratielijsten in het interieur van je droomkleur te laten voorzien. De bekleding en de stiksels zijn ook naar eigen voorkeur in te kleuren, al bestaat die mogelijkheid alleen op de grotere Audi-modellen, te starten bij de A4.



Wie kiest voor ‘Farbe nach wahl’ moet wel langer wachten op z’n nieuwe auto. Audi moet de lak namelijk eerst samenstellen en testen op kwaliteit.

Kosten ‘Farbe nach wahl’ per model

A1 / A3 / Q2 / Q3 € 3.221

A4 / A5 / Q5 / TT € 3.361

A6 € 3.852

A7 € 4.061

A8 / R8 € 4.341

Q7 € 4.901