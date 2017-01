Wie nou niet een toplimousine wil van één van de Duitse drie komt al snel uit bij Lexus. Haar compleet nieuwe LS gaat z’n vijfde generatie en 29e jaargang in.

Bijna drie decennia geleden presenteerde Toyota haar luxemerk aan de wereld op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit. Dat deden de Japanners in de vorm van de LS, een limousine die het de gevestigde orde lastig moest maken.



Sportiever

Lexus is als submerk inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde naam – vooral in de Verenigde Staten – en met de vijfde generatie LS wil het laten zien dat het ambitieus blijft. Lexus zet vooral in op sportiviteit. Zo is de nieuwe LS langer, lager en breder dan zijn voorganger. Ook de designtaal is met z’n enorme grille en coupé-daklijn dynamischer.



Platform

De LS staat op een verlengde versie van het volledig nieuwe GA-L platform, waar ook de LC op staat. Het zwaartepunt van het platform is laag en het is enorm stijf. Het moet de LS een betere handling geven en ook stiller maken. De LS beschikt over een het VDIM-chassiscontrolesysteem en vierwielbesturing.



10-trapsautomaat

De 3,5-liter V6 met twin-turbo is opnieuw ontwikkeld. Voortaan is de LS goed voor een vermogen van 421 pk en een van koppel 600 Nm. De LS accelereert in 4,5 seconden naar 100 km/u. Om de aandrijfkrachten via de achterwielen goed op het asfalt te krijgen, kiest Lexus voor een 10-trapsautomaat. De automaat is onder meer te bedienen via flippers aan het stuur worden.



Shiatsu-massage

Zoals het een toplimousine betaamt, strooit de LS met luxe. Zo zijn de voorstoelen op 28 manieren te verstellen. Achterin – daar waar de regeringsleider of CEO plaatsneemt – bieden comfortstoelen een heuse Japanse Shiatsu-massage. Japans is eveneens de sfeerverlichting, want die is geïnspireerd op het licht van traditionele Japanse lantarens. De rust in het interieur wordt verhoogd door de Active Noise Control. Dat systeem detecteert geluidsfrequenties en neutraliseert ze door middel van tegengeluid.



Lexus CoDrive

De Lexus LS is uitgerust met tal van veiligheids- en rijassistentiesystemen. De LS kan voetgangers detecteren en zelfstandig afremmen, er is onder meer een rijbaanassistent en een adaptieve cruise control aan boord. Met Lexus CoDrive is semi-autonoom rijden mogelijk.