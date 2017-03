Diverse rijmodi. Ook de Ford GT beschikt erover. De Amerikaanse supercar kent vijf settings waarbij onder meer aerodynamica, motor, stabiliteitscontrole, versnellingsbak en rijhoogte zich aanpassen.

De vijf rijmodi waarover de 647 pk sterke Ford GT beschikt, gaan door het leven als ‘Normaal’, ‘Nat’, ‘Sport, ‘Circuit’ en ‘V-Max’. In een notendop zijn ze respectievelijk bedoeld voor dagelijks verkeer, rijden bij slecht weer, voor liefhebbers van een sportieve rijstijl, om te racen en voor maximumsnelheid op rechte stukken. Het doel van de diverse settings is om de auto geschikt te maken voor vrijwel elke situatie. De diverse modi zijn te bedienen via een knop op het Formule 1-achtige stuurwiel.

Normaal

Met de modus ‘Normaal’ ingesteld, heeft de Ford GT een bodemvrijheid van 12 centimeter. Dat moet genoeg zijn om verkeersdrempels en steile opritten zonder probleem te nemen. Ook de gasklep en de transmissie zijn ingesteld op een standaardrijstijl. De regelsystemen voor tractie en stabiliteit zijn in de normaalstand niet aan te passen. Wie 145 km/u of harder rijdt, krijgt automatisch hulp van de achterspoiler.

Nat

De standaardinstellingen in rijmodus ‘Nat’ verschillen weinig van die in ‘Normaal’. Het enige onderscheid is een aanpassing van de responsiviteit van de gasklep, waardoor er meer stabiliteit is bij een moment van minder grip.

Sport

De gasklepinstellingen krijgen weer een andere configuratie als de rijmodus ‘Sport’ wordt ingeschakeld. De turbocompressors blijven draaien om een boost te kunnen geven als dit door de bestuurder gevraagd wordt. Ook het schakelen naar een andere versnelling gaat sneller.

Circuit

De modus ‘Circuit’ kent een overlap met de sport-modus, maar verschilt er ook deels van. Zo kan de rijhoogte hydraulisch met 50 millimeter worden verlaagd. Ook kan de demping stugger worden afgesteld terwijl de achterspoiler zorgt voor optimale downforce.

V-Max

In ‘V-Max’ is de rijhoogte gelijk aan die in de modus ‘Circuit’, al wordt alle aerodynamica ingetrokken. De luchtweerstand wordt zo tot een minimum beperkt en de Ford GT ligt niets in de weg om zijn maximumsnelheid te halen. In een rechte lijn zo hard mogelijk, is derhalve het doel van de ‘V-Max’ modus.