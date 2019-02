Vernieuwde Volkswagen Passat komt met IQ.DRIVE en Travel Assist

De overbekende Volkswagen Passat heeft een vernieuwingsslag gemaakt. Z’n ex- en interieur zijn iets aangepast en er zijn nieuwe technologiën beschikbaar.

Al sinds mensenheugenis rijdt de Volkswagen Passat rond. De Duitser is zelfs al zo lang onder ons dat dit jaar de 30-miljoenste Passat van de band rolt. Omdat de 35-miljoenste er ook nog wel inzit, staat in het laatste kwartaal van dit jaar een vernieuwde versie van de Passat in de showroom.

Eerst maar even naar de uiterlijke kenmerken. De Passat krijgt later dit jaar een nieuw vormgegeven grille en bumpers mee. Ook het Passat-logo is verplaatst naar een centrale positie op de achterzijde. De koplampen en achterlichtunits zijn nieuw en er is keuze uit nieuwe exterieurkleuren en wieldesigns.

Klokje verdwijnt

In het interieur zijn andere materialen en kleuren gebruikt. De analoge klok maakt plaats voor een verlicht Passat-logo, terwijl het stuur ook een andere vorm krijgt. Op de optielijst staat achtergrondverlichting met een keuze uit 30 kleuren. Nieuw is de digitale cockpit met een heldere weergave dan voorheen, meer functies en drie verschillende weergavemogelijkheden.

Travel Assist

De Passat is eveneens voorzien van IQ.DRIVE. Dat klinkt heel spannend, maar is niet meer dan een verzamelnaam voor alle assistentiesystemen aan boord. Daarbinnen is Travel Assist wel nieuw. De rij-assistent maakt gedeeltelijk geautomatiseerd rijden mogelijk tot 210 km/u. Dankzij adaptieve cruise control wordt automatisch de afstand tot de voorganger bewaakt, terwijl de rijbaanassistent ervoor zorgt dat de auto binnen de wegmarkeringen blijft. Op de snelweg kunnen de handjes dus in principe van het stuur, maar omdat dit niet de bedoeling is, volgen er waarschuwingen als de bestuurder de handen langer dan 10 seconden van het stuur haalt. Moet er plots worden geremd, dan helpt het nieuwe Emergency Steering Assist een handje.

Hybride

De Passat GTE is na de vernieuwingen natuurlijk ook weer van de partij. De elektrische actieradius is vergroot van 55 kilometer naar 70 kilometer. Andere noviteit is de 2.0 TDI Evo. Deze 150 pk sterke diesel zal verwachting gemiddeld 10 gram minder CO2 uitstoot het milieu inblazen dan zijn voorganger.