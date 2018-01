Vernieuwde Subaru WRX STi heeft een prijs. Maar wie koopt hem?

De vernieuwde Subaru WRX STi werd vorig jaar al uit de doeken gedaan, maar heeft nu dan uiteindelijk een prijskaartje. Het is echter sterk de vraag of de auto veel verkocht gaat worden in ons land.

In heel 2017 werden er in Nederland slechts 629 Subaru’s verkocht. Daarmee is Subaru in ons land zacht gezegd geen verkooptopper. Dat het best anders kan, bewijst het merk in de Verenigde Staten. Daar gingen de auto’s wel als warme broodjes over de toonbank: 647.956 in totaal het afgelopen jaar. Als je dan toch in Nederland een Subaru ziet rondrijden, dan is het hoogstwaarschijnlijk een Forester. Dat model neemt bijna de helft van de verkopen op zich. Van de Subaru BRZ werden welgeteld nul modellen verkocht. Ook op een stapje hoger, de WRX STi, zit in ons land geen sterveling te wachten. Best jammer eigenlijk, merkten wij begin vorig jaar Noord-Finland. Toch introduceert Subaru nu een subtiele facelift voor de WRX STi. Voor 96.995 euro mag de krachtpatser mee naar huis en dan heb je 300 pk aan vermogen tot je beschikking.



Uitzwaaien

De belangrijkste wijzigingen van de uitloop- WRX STi, hij wordt over een paar maanden uitgezwaaid met een ‘final edition’, zijn de licht aangepaste neus, grotere luchtinlaten en forse 19-inch wielen. De led-koplampen draaien voortaan mee en in het interieur is meer pianolak te vinden. Verder is het informatiescherm gegroeid en kennen de Recaro-stoelen rode veiligheidsgordels.

Onderhuids heeft Subaru de WRX STi ook een beetje opgefrist. Het onderstel en de versnellingsbak zijn scherper afgesteld voor nog sportievere prestaties. De auto moet vooral beter in bochten liggen, waardoor je met hogere snelheden jezelf erin en eruit torpedeert.