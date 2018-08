Van een omaatje geweest: Lamborghini Countach en Ferrari 308 GTS Targa

Waar al die 321 exemplaren van de zeldzame Lamborghini Countach uit 1981 zijn gebleven? Nou, sommige Countachs hebben meer dan twintig jaar staan verstoffen in een Amerikaanse garage. Recent dook er eentje op in de garage van – heel cliché – een oud vrouwtje.



Toen een Amerikaanse jongeman onlangs eens een kijkje in de garage van zijn oma nam – hij was er jaren niet meer geweest – ontdekte hij onder een dikke laag stof twee supercars: een Lamborghini Countach uit 1981 en een Ferrari 308 GTS Targa. Vooral de eerste is – wat stoffig en verroest of niet – een collector’s item, want de waarde van de Lamborghini Countach wordt geschat op bijna 400.000 euro. De wielloze Ferrari 308 GTS Targa – met een interieur in een zeer slechte staat – zou na restauratie zo’n 90.000 euro moeten opbrengen. Al met al vond de student bij zijn oma dus voor bijna een half miljoen aan auto’s in de garage.



Verzekeringspremies

Beide auto’s zijn het overblijfsel van het bedrijf van de opa van de jongeman. In de jaren tachtig verhuurde hij supercars, maar dat bedrijf bleek niet erg succesvol. Het meeste geld ging immers op aan hoge verzekeringpremies en dus besloot opa z’n bedrijf op te doeken en een paar auto’s te stallen in z’n garage. Nadat opa was overleden, had oma geen omkijken meer gehad naar beide Italiaanse bolides, waardoor ze stonden te verstoffen. We zijn er nu al zeker van dat advertentie het goed gaat doen: “Lamborghini Countach, bouwjaar 1981, van een oud dametje geweest, behoeft wel wat zorg.”



Beeld: Reddit/eriegin