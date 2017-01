Officieel blikt Audi met zijn Q8 concept vooruit op de toekomstige designstijl voor zijn modellen, maar wij weten wel beter: dit is in grote lijnen de nieuwe coupé-SUV voor 2018.

In Detroit zijn vele ogen gericht op de Audi-stand. Daar staat de 5,02 meter lange Q8 concept met een behoorlijk markant uiterlijk. Volgens Audi is er veel van de oorspronkelijke Ur-quattro uit de jaren ’80 in zijn design terug te vinden. Het is een imposante SUV met een coupé-daklijn zoals we die onder meer al kennen van concurrenten BMW en Mercedes-Benz. ‘Met dit studiemodel blikt Audi vooruit op de toekomstige designstijl voor zijn modellen’, zegt het merk zelf, maar natuurlijk komt het model volgend jaar gewoon in productie. In slechts licht gewijzigde vorm, naar het schijnt.



Stekker

De vierwielaangedreven Q8 die op de NAIAS staat is een plug-in hybride. Een 333 pk sterke 3.0 TFSI werkt samen met een elektromotor waardoor het systeemvermogen 450 pk bedraagt. Er is 700 Nm aan koppel beschikbaar. De 0-100 km/u sprint verloopt in 5,4 seconden. De Q8 reikt 60 kilometer ver alleen op de elektromotor. In combinatie met de benzinekrachtbron is het gemiddelde verbruik vastgesteld op 2,3 liter brandstof op 100 kilometer volgens de NEDC-standaard.



Virtueel

De Audi virtual cockpit is zoals in de meest recente modellen aan boord, al is het digitale instrumentarium verbeterd. Het krijgt gezelschap van een aantal grote touchscreens. Via een head-up display zijn er augmented reality toepassingen mogelijk. Op het wegdek worden virtuele aanwijzingen geprojecteerd, zoals informatie uit het navigatiesysteem.