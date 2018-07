Tweede generatie Audi Q3 is flink ruimer

De huidige Audi Q3 gaat al weer zeven jaar mee. Hoog tijd voor de tweede generatie. De nieuwe Audi Q3 staat vanaf eind dit jaar in de showroom met flink wat meer ruimte en moderne technologieën.

De Audi Q3 is het segment van de compacte SUV bijna ontgroeid, want de nieuwste generatie is op een haar na een decimeter langer dan z’n voorganger. Het komt de wielbasis ten goede, want die meet 2,68 meter en dat is bijna 8 centimeter meer dan voorheen. De passagiers profiteren van die extra interieurruimte, maar er is ook flink wat meer bagageruimte beschikbaar. De 530 liter betekent namelijk een toename van 70 liter. Doordat de achterbank over een lengte van 15 centimeter verschuifbaar is, kan zelfs 675 liter worden verkregen. De achterbank neerklappen resulteert in 1.525 liter aan volume voor de meegenomen bagage. Ook handig is de instelbare hoogte van de laadvloer.



Automatische demperregeling

De langere wielbasis zorgt volgens Audi voor een volwassener rijgedrag. Voor verdere verfijning staat er demperregeling op de optielijst. Daarbij wordt de demping automatisch aangepast aan de rijomstandigheden. Een sportonderstel is eveneens leverbaar net als Audi drive select met zes rijmodi.



Krachtbronnen

Bij zijn showroomdebuut is de Audi Q3 te bestellen met keuze uit een kwartet krachtbronnen. Drie daarvan zijn TFSI-benzinemotoren en eentje een TDI-diesel. De instapversie is een 1,5-liter benzinemotor met 150 pk. Topversie is een vierwielaangedreven tweeliter met een vermogen van 230 pk. Daar tussen in zit nog een tweeliter met 190 pk. De 2.0 TDI zal 150 pk sterk zijn en kent een koppel van 340 Nm. Later volgt er dan nog een 190 pk sterke 2.0 TDI.



Parkeerpiloot

In het interieur is het inmiddels bekende digitale instrumentenpaneel van Audi van de partij. Internet aan boord is leverbaar net als navigeren met Google Earth. Op het gebied van assistentiesystemen pakken de Duitsers uit met een adaptieve cruise control, een parkeerassistent die de auto automatisch een parkeervak in- en uit dirigeert en een botspreventiesysteem.

De Audi Q3 gaat binnenkort in productie in Hongarije en is vanaf november te verkrijgen in ons land. De prijzen worden richting die marktintroductie bekend gemaakt.