Dit weekend onthult de TVR Griffith z’n vormen. Nu alvast een voorproefje

TVR-enthousiastelingen kijken reikhalzend uit naar de Goodwood Revival, het klassiekerevenement dat vrijdag begint. Daar wordt dan eindelijk de Griffith onthuld. Dit is alvast officieel beeld van de voorzijde.

Of het comeback-model van het Britse TVR echt Griffith gaat heten, is overigens nog niet zeker. De naam zingt wel al een tijdje rond. Wat wel zeker is dat de sportwagen een 5,0-liter Cosworth-V8 aan boord heeft die goed is voor een vermogen van circa 480 pk. Met een gewicht van 1.200 tot 1.250 kilo zal de Griffith behoorlijk licht zijn, waardoor de 0-100 km/u sprint in nauwelijks vier tellen moet verlopen. De topsnelheid zal waarschijnlijk 320 km/u bedragen, waarmee de Griffith een echte sportwagen is. Geen extreem dure overigens, want de 500 nieuwe eigenaren betalen hooguit 90.000 pond, ofwel een dikke 100.000 euro. Over 1,5 jaar moet de auto klaar zijn voor productie.

Rijklaar

Hoewel de nieuwe TVR officieel nog een conceptversie is, kan de auto wel al rijden. Echter is dat niet de bedoeling tijdens de Goodwood Revival, want daar mogen alleen auto’s gebouwd voor 1966 het circuit. Dat moeten de oudere TVR’s die meekomen dan maar doen.

Naast het vrijgegeven beeld van de voorzijde van de nieuwe TVR zagen we al eerder detailfoto’s van de auto voorbijschieten. Op basis daarvan lijkt het erop of de uitlaatuiteindes in de flanken zijn verwerkt.