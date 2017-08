Tot ziens lekke band: Harvard doet onderzoek naar zelf-helend rubber

Onderzoekers van de beroemde Harvard Universiteit werken momentaal aan een autoband die niet meer lek kan. Een speciale rubbersamenstelling maakt de banden zelf-helend.

De Wegenwacht van de ANWB krijgt zo’n 85.000 telefoontjes per jaar van automobilisten die gestrand zijn met een lekke band. Als het aan onderzoekers van de Harvard Universiteit ligt, is dat in de toekomst niet meer nodig. Een team verbonden aan de Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences is momenteel in staat een nieuw type rubber te creëren dat zowel sterk als zelf-helend is.

Om het nieuwe bandenrubber te verkrijgen, hebben de wetenschappers twee ogenschijnlijk niet-mengbare bindingen weten te mengen. De onderzoekers mixen de twee stoffen namelijk op moleculair niveau.

Patent

De universiteit heeft inmiddels patent aangevraagd op de technologie en wil het commercialiseren. De creatie van autobanden lijkt vanzelfsprekend, maar ook kan het rubber worden gebruikt voor onder meer dempende materialen en beschermende coatings. Een ander doel is het materiaal 3D-printbaar te maken.