Tesla’s vrachtwagen wordt donderdag onthuld

Alsof Tesla-topman Elon Musk nog niet genoeg aan z’n hoofd heeft met de Model 3, onthult hij op 16 november de eerste truck van het merk.

De Tesla-truck zou eigenlijk in september al worden onthuld, maar die release-datum is verschoven naar komende donderdag. Tesla-topman Elon Musk had het namelijk nogal druk met het stroomlijnen van de productie van de nieuwe Model 3. En ook bood hij het door een orkaan verwoeste Puerto Rico aan de energievoorziening op het eiland te herstellen.

Platooning

De vrachtwagen die Tesla op 16 november onder het doek vandaan tovert, moet ons recht achterover doen slaan. Of zoals Musk het op z’n typerende wijze verwoordt: ‘This will blow your mind clear out of your skull and into an alternate dimension’. De Tesla-truck onderscheidt zich van wat er momenteel aan vrachtwagens rondrijdt door zijn elektrische aandrijflijn, aerodynamische ontwerp en diverse autonome functies. Zo zou de elektrische vrachtwagen in staat zijn tot ‘platooning’. Daarbij kunnen diverse trucks als in een treintje heel dicht op elkaar rijden. Ze nemen dus minder ruimte in op de weg en rijden in elkaars slipstream; en dat verbruikt weer minder energie. Volgens Musk rijdt de Tesla vrachtwagen als een personenauto; snel en wendbaar.



Snelladen

Verwacht wordt dat de vrachtauto van Tesla een actieradius heeft van hooguit 480 kilometer. Niet extreem weinig, maar voor een vrachtvervoerder wellicht een obstakel om snel de vertrouwde dieseltruck in de ban te doen. Een dicht netwerk van snellaadstations lijkt derhalve nodig om de Tesla-truck de wind in de rug te geven. Of heeft Musk nu al een ‘mindblowing’ oplossing klaarliggen? Op 16 november weten we het.