Terug van weggeweest: de Toyota Camry

Na 15 jaar aanwezigheid keert de Toyota Camry in mei weer terug op de Nederlandse wegen. De achtste generatie biedt best een aardig aanbod, want instappen kan al vanaf 39.995 euro.

In 1982 verscheen de eerste Toyota Camry ten tonele. Inmiddels zijn we 37 jaar (en wereldwijd 19 miljoen verkochte exemplaren) verder en is de achtste generatie een feit. Een paar van die generaties hebben we in Nederland overgeslagen want de Camry is hier liefst 15 jaar niet te koop geweest. Vanaf mei is de Japanse sedan echter gewoon weer terug, alsof er nooit afscheid van is genomen.

Standaard comfort

Voor wie niet zo aan status hangt, heeft Toyota een behoorlijk interessante auto klaarstaan. De nieuwe Camry, met CVT-automaat, koppelt namelijk een 2,5-liter viercilinder benzinekrachtbron aan elektromotor en stuwt het systeemvermogen zo naar 218 pk. Het gemiddelde verbruik van 4,2 l/100 km kan de veelrijder bekoren, maar ook met de standaarduitrusting zit het wel goed. Wie 39.995 euro neertelt voor de basisversie ontvangt een auto voorzien van 17-inch lichtmetalen wielen, een breed pakket aan veiligheidssystemen, achteruitrijcamera en een klimaatcontrolesysteem dat het luchtzuiverende Nanoe-technologie herbergt.

Extra’s

Een kleine prijsstap hoger staat de Dynamic-versie. Voor 41.995 euro monteert Toyota één maat grotere lichtmetalen wielen onder je Camry en strekt het ’t multimediasysteem uit met één inch. Ook spraakherkenning en zes speakers zijn aan boord. De zakelijke rijder laat z’n baas 43.095 euro aftikken voor Camry Business Intro. Dan krijg je als rijder lederen bekleding, stoelverwarming een en elektrisch verstelbare passagiersstoel voorgeschoteld.