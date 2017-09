Terreinbeulen Mercedes-Benz zwaaien af als Exclusive Editions

De Mercedes-AMG G63 en G65 worden afgelost door modernere opvolgers. Als afscheidscadeau zijn de terreinbeulen leverbaar als Exclusive Editions.

Als je ooit met een auto door haast onbegaanbaar terrein moet ploegen, dan hoop je dat de Mercedes-AMG G63 of G65 je metgezel is. Beide terreinwagens overleggen immers specificaties waar je van achterover slaat. ‘Instappertje’ G63 tovert 571 pk uit z’n 5,5-liter V8 en grote broer G65 gaat zelfs voor 630 pk uit een 6,0-liter V12. En oh ja, een luttele 1.000 Nm aan koppel.



Lichter

Eveneens van astronomische waarden zijn de verbruikscijfers. Gemiddeld verstookt de G65 namelijk 22,7 liter op 100 kilometer. Wie graag stoplichtsprintjes doet – met een nul naar honderd in 5,3 seconden kan het – komt wellicht uit op 1 op 3. De nieuwe G-Klasse belooft een stuk zuiniger te zijn. Begin 2018 beleeft dat model z’n werelddebuut in Detroit met heel veel aluminium en dus een fors lager gewicht.



Exclusive Edition

Liefhebbers van de bestaande G-Klasse worden de komende maanden verleid nog een mastodont aan te schaffen. De Mercedes-AMG G63 en G65 zijn namelijk leverbaar als Exclusive Edition. Dan is je auto onder meer voorzien van speciale 21-inch velgen, zijn er AMG racestrepen aangebracht en is het interieur nog luxer dan normaal. Sportstoelen zijn van de partij, naast een tweekleurig lederen bekleding. Wat de speciale versies gaan kosten in Nederland is nog niet bekend, maar reken op een fors bedrag. De reguliere G-Klasse, dus nog niet eens onder handen genomen door Mercedes-AMG, start bij 158.359 euro.