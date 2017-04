Stekker-offensief versneld: over vijf jaar heeft Mercedes-Benz al tien elektrische modellen

Volgens Mercedes-Benz is de vraag naar elektrische modellen zo groot dat het niet in 2025 maar al in 2022 de klant wil laten kiezen uit tien stekkermodellen.

Dat Mercedes-Benz de komende jaren vol inzet op auto’s met een elektrische aandrijving wisten we sinds de onthulling van het EQ-label al. Binnen dat sub-label worden alle volledig elektrische modellen geplaatst, waarvan de Concept EQ volgend jaar de eerste is. De Concept EQ is een compleet nieuw ontwikkelde SUV met een eigen, onderscheidende, designtaal.



2022

Naast de auto’s die puur op elektriciteit rijden, wil Mercedes-Benz de nodige plug-in hybrides introduceren. In totaal moeten er zo over een tijdje tien stekker-Benzen bestaan. In eerste instantie hadden de Duitsers 2025 in het vizier voor dat aantal, maar gezien de grote vraag naar (deels) elektrische auto’s , moeten er 3 jaar eerder al zoveel stekkermodellen met een ster rondrijden.

Mercedes-Benz investeert de komende jaren 10 miljard euro in haar 10 modellen met een elektrische aandrijving.