Spyker-baas Victor Muller heeft grote plannen. Alweer

De aanhouder wint. Met die gedachte onthult Spyker-topman Victor Muller de komst van een SUV en een ‘goedkope’ zescilinder sportauto.

Het Britse Autocar sprak recent met Muller over de toekomst van het in Engeland gevestigde Spyker. De Nederlandse topman is veel van plan met zijn opgeleefde merk, zo blijkt. Spyker werkt bijvoorbeeld aan een SUV die zowel een V8-krachtbron van nieuwe partner Koenigsegg aan boord heeft als een elektromotor. Die elektromotor moet dienst doen als range extender.

D8 Peking to Paris

De SUV moet een doorontwikkeling zijn van de D8 Peking to Paris, een zeer luxe model dat Muller & Co al ver voor hun financiële sores aan de wereld liet zien. In 2006 werd de auto getoond met een W12 onder de motorkap. Volgens Autocar gebruikt de SUV hetzelfde aluminium platform dat Lotus al eerder voor Spyker ontwierp en ontwikkelde. De nieuwe D8 Peking to Paris moet volgend voorjaar op de Autosalon van Genève zijn onthulling krijgen.



B6 Venator

Bij de SUV blijft het niet, want Spyker wil het komende decennium in totaal vier nieuwe modellen introduceren. De jaarproductie moet zelfs naar 500 stuks worden gebracht. Een belangrijk nieuw model moet een zescilinder sportauto worden met een aanlokkelijk prijskaartje. Ook voor deze nieuwkomer grijpt Spyker terug naar het verleden, van een dergelijk B6 Venator zag in 2013 al het daglicht.



C8 Preliator

Voorlopig ligt de focus bij Spyker op de C8 Preliator coupé en de recent geïntroduceerde C8 Preliator Spyder. De open C8 Preliator beschikt over een 5,0-liter V8 die door het Zweedse Koenigsegg is ontwikkeld.