Sportiefste Volvo’s worden ‘Polestar Engineered’

Dat Volvo inzet op elektrificatie, is algemeen bekend. Om te bewijzen dat stekkermodellen niet gelijk staan aan saaie modellen, introduceert het ‘Polestar Engineered’; extra sportieve uitvoeringen van Volvo’s met een elektromotor.

De eerste Volvo die ‘Polestar Engineered’ is, is de S60 T8 Twin Engine Polestar Engineered. Die plug-in hybride haalt onder het nieuwe label voortaan 415 pk aan systeemvermogen uit de combinatie van een 2,0-liter viercilinder benzinekrachtbron en een elektromotor. Dat is 15 pk meer dan normaal. Het maximumkoppel is met 30 Nm verhoogd tot 670 Nm.



Sportieve accessoires

Naast de software-update van de motor, is de Volvo S60 T8 Twin Engine Polestar Engineered voorzien van goudkleurige Brembo-remklauwen die zijn toegerust op sportieve prestaties en ook de schokdempers zijn aangepast. De exemplaren die op de S60 zijn gemonteerd zijn geleend van de Polestar 1. De specialisten van Polestar Engineered hebben verder nieuwe lichtmetalen wielen aangebracht, zwartchromen uitlaten en goudkleurige veiligheidsgordels. Vanzelfsprekend ontbreken ook de Polestar Engineered-logo’s niet.

De nieuwe Volvo S60 wordt volgende week onthuld.