Speciale McLaren 720S combineert zwart met goud

Na de fuchsia-kleurige McLaren 720S bestemd voor een Amerikaanse verzamelaar, is de MSO-afdeling van het merk nu een stuk smaakvoller te werk gegaan. In Dubai staat een unieke zwart-gouden versie.

McLaren Special Operations (MSO) bouwde de speciale McLaren 720S in opdracht van een klant. Hij of zij wenste een Zenith Black-interieurlak met satijnen afwerking, goudkleurige wielen en goudkleurige accenten in het interieur. Er is ook echt goud verwerkt in de 720S, want het hitteschild van de motor is in 24-karaats uitgevoerd.

Op de bovenkant van de achtervleugel zien we nog meer goudkleurige details terug. In het Arabisch staat er ‘Life is measured in achievement, not in years alone’, naar de beroemde quote van McLaren-oprichter Bruce McLaren. Wie goed kijkt, moet ook de skyline van Dubai erin kunnen ontwaren.



Om de auto te personaliseren was McLaren liefst 120 uur bezig. De achtervleugel alleen kostte al 30 uur. Verder werd het nodige koolstofvezel aangebracht en werd het interieur voorzien van zwart Alcantara en zwart leder. Onderhuids werden er geen aanpassingen gedaan, waardoor de McLaren 720S na de autosalon van Dubai gewoon met 720 pk wordt afgeleverd bij z’n nieuwe baasje.