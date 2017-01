Snelste Bentley van het moment: de Continental Supersports

Met de Continental Supersports blaast Bentley de legendarische naam weer nieuw leven in. De herziene W12 levert 710 pk en meer dan duizend Newtonmeter aan koppel.

De term Supersports gebruikte Bentley al in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het stofte het in 2009 af voor de eerste moderne Supersports; een extreme versie van de Bentley Continental. Anno 2017 doen de Britten dat nogmaals met de Bentley Continental Supersports en de Continental Supersports Convertible. De sportieve Supersports is voorzien van een geupdate versie van de bekende W12. Zo zijn er nieuwe turbo’s opgeschroefd. Met de aanpassingen knalt het vermogen van de Continental Supersports door naar 710 pk en ook het koppel krijgt een flinke boost; voortaan is 1.017 Nm beschikbaar. Daarmee schiet de softtop in 3,9 seconden van nul naar honderd en de dichte variant nog eens 0,4 tellen sneller. De topsnelheid bedraagt 336 km/u. Ook het torque vectoring-systeem is onder handen genomen om meer dynamiek in het weggedrag te bewerkstelligen.



Achterspoiler

De Supersports is de lichtste Continental GT verkrijgbaar. Aan gewichtsreductie is onder meer gedaan door de set gigantische 21-inch lichtmetalen wielen in totaal 20 kilo lichter te maken. Uiterlijk onderscheidt de Supersports zich door nieuw bumpers en donkere accenten in lichtunits en uitlaatuiteindes. De coupé-versie is bovendien optioneel leverbaar met een forse achterspoiler.