Snelle hoogpotigen: de nieuwe BMW X3 M en X4 M

De BMW X3 en X4 zijn geen SUV’s, maar respectievelijk een ‘SAV’ en een ‘SAC’. En als je het dan toch over een sportieve boeg gooit, maak je er krachtige M Competitions van.

BMW noemt haar X3 een Sports Activity Vehicle (SAV) en de X4 een Sports Activity Coupé (SAC). Lekkere hippe namen met als doel aan te sluiten bij de belevingswereld van de vlotte stadsmens. Om de doelgroep van wat meer pepers te voorzien, presenteert BMW nu de nieuwe X3 M en X4 M. Tegelijkertijd staat ook de overtreffende trap van beide modellen in de showroom; de X3 M Competition en X4 M Competition.

510 pk

BMW neemt de 3,0-liter zes-in-lijn benzinemotoren flink onder handen. In de ‘reguliere’ M3 en M4 loopt het vermogen namelijk op tot 480 pk en een maximumkoppel 600 Nm. De Competition-versies schoppen het zelfs tot 510 pk. De acceleratietijden tussen de beide versies zijn echter vrijwel gelijk. Waar de normale M in 4,2 tellen van nul naar honderd sprint, daar doet de M Competion het één tiende sneller.

Twee karakters

De BMW X3 M en BMW X4 M voorzien in twee AWD-rijmodi. Op de achteras is een actief M sperdifferentieel gemonteerd. Dankzij het M xDrive systeem, dat z’n debuut maakte op de M5, wordt het meeste vermogen naar de achterwielen gestuurd. Schakelen verloopt via een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic. De M wielophanging verleent de X3 en X4 twee karakters. Het is een comfortabele reiswagen als het moet, maar ook een sportieve bochtenridder als het kan.

M-onderdelen

Verder aanwezig op de BMW X3 M en BMW X4 M; M-remmen, 20-inch lichtmetalen M wielen en een Head-Up Display. Ook zijn in het standaardpakket Adaptieve LED koplampen en het navigatiesysteem Professional opgenomen.

Luxe uitrusting

Voor de Competition versies van de BMW X3 M, BMW X4 M geldt een nog luxere uitrusting. In het interieur zijn elektrisch verstelbare sportstoelen met lederen bekleding ‘Vernasca’ te vinden, naast een M instrumentenpaneel, het met leder beklede M sportstuur en zoals BMW het noemt; de ‘M transmissiekeuzehendel’. In het exterieur zijn aerodynamische aanpassingen aangebracht, terwijl de omlijsting van de nierengrille een hoogglanszwarte afwerking kent. De 20-inch lichtmetalen wielen zijn bovendien vervangen door 21-inch exemplaren. Later in het jaar is ook nog het optionele M Carbon exterieurpakket leverbaar.