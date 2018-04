S90 Ambience Concept: even wegzwijmelen in je Volvo

Volvo neemt de S90 Ambience Concept mee naar de Beijing Auto Show die deze week begint. Het belangrijkste foefje van de limousine? De zintuigen worden gestimuleerd door beeld, geluid én geur.

De Volvo S90 is behoorlijk populair in China. Precies daarom toont Volvo de S90 Ambience Concept voor het eerst in dat land. In de basis is het model gewoon de S90 Excellence, maar omdat de Zweden een aantal technieken aan boord hebben gehaald om de sfeer in de auto te beïnvloeden is de speciale S90 gedoopt tot conceptmodel. Eentje die waarschijnlijk daadwerkelijk in productie gaat.



Scandinavisch woud

De Volvo S90 Ambience Concept wil het de inzittenden zo behaaglijk mogelijk maken. Het zet daar een mix van beeld, geluid én geur voor in. Op het plafond kun je via een smartphone-app 7 visualisaties toveren, die elk passen bij een eigen thema. De thema’s luisteren naar de namen Northern Lights, Scandinavian Forest, Nocturnal, Freedom, Swan Lake, Archipelago en Rain. Bij elk thema hoort een speciale audio-track én geur. Zo zie, hoor én ruik je het Scandinavische woud. Kan het ontspannender?

Omdat de Volvo S90 Ambience Concept de S90 Excellence als basis heeft, zijn er slechts 3 stoelen aan boord; één voor de chauffeur en twee achterin. Zo heeft de inzittende rechts achterin een zee aan beenruimte.