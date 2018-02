Rolls-Royce geeft naam vrij van haar SUV: ‘Cullinan’ it is!

Hoewel Rolls-Royce altijd al sprak over ‘Project Cullinan’, was de naam van haar eerste SUV nog niet bekend. Nu de onthulling in de zomer nabij is, bevestigen de Britten dat haar nieuwe model ook echt als ‘Cullinan’ door het leven gaat.

Drie jaar geleden maakte Rolls-Royce bekend dat het werkte aan een HSV; ‘High-Sided Vehicle’. Een soort van SUV maar toch niet helemaal. Welk naam je het beestje uiteindelijk geeft, het zal een stationwagon of shooting brake worden die hoog op de poten staat. Al die jaren gebruikte Rolls-Royce de naam ‘Cullinan’ om het nieuwe project mee aan te duiden. Inmiddels is bekend dat ‘Cullinan’ ook de daadwerkelijke naam van het model wordt. Zo verklaart Torsten Müller-Ötvös, de hoogste baas van Rolls-Royce: “Het is een naam die past bij deze nieuwe, bijzondere auto. De Cullinan is een auto met een overduidelijk doel, een perfecte kwaliteit en uiterst kostbaar, met een voorkomen dat ware luxe een nieuwe identiteit geeft. Net zoals de Cullinan diamant, de grootste zuivere diamant ooit gevonden, toont de auto perfectie en overstijgt hij zijn concurrenten.”



2019

De Cullinan is het tweede model van het merk die is gebouwd op het geheel nieuwe aluminium spaceframe van het merk, ‘Architecture of Luxury’ en zal in de zomer onder het doek vandaan komen. De eerste leveringen vinden in 2019 plaats. De verwachting is dat de Cullinan voorzien wordt van de 6,75-liter V12-turbo die ook in de nieuwe Phantom ligt.