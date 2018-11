Rivian R1T: supersnelle elektrische pick-up

Later deze week start de Los Angeles Auto Show. Naast de nieuwkomers van bekende merken staat de opvallende Rivian R1T: een elektrische pick-up met sportwagen-dna.



Rivian noemt haar elektrische modellen ‘avonturen-voertuigen’. En als je de R1T van de Amerikanen ziet – een stoere pick-up truck – geloof je gelijk dat de snelweg niet de enige ondergrond is waar hij zich thuis voelt. Hoe avontuurlijk de R1T is, moet onder mee blijken uit z’n actieradius. Die is zo’n 650 kilometer en daarmee kom je een heel eind van je veilige laadstation af. Eenmaal offroad bewijs de R1T z’n waarde dankzij z’n vierwielaandrijving; elk wiel heeft z’n eigen elektromotor. Bijzonder is dat de R1T door één meter diep water kan waden. Ook is de wagenhoogte aan te passen aan off-road obstakels.



Diverse varianten

De R1T komt in verschillende varianten. De 700 pk sterke topversie heeft een 180-kilowatt-uur batterijpakket aan boord waarmee je in 3,2 tellen van nul naar honderd sprint. De actieradius bedraagt dan de genoemde 650 kilometer. Er zijn ook 105-kWh en 135-kWh batterijpakketten leverbaar. Met de laatsgenoemde, 745 pk sterke variant, snel je in 3,0 seconden van nul naar honderd. Dat is sneller dan de ‘topversie’ dankzij z’n relatief lage gewicht in verhouding tot z’n aanzienlijke power.



R1S

Als de eerste Rivian eind 2020 op de markt komt, moet hij voorzien zijn van level 3-autonomie. De vanafprijzen starten dan bij 69.000 dollar. Rivian onthult een dezer dagen ook een SUV, dat model heet de R1S.