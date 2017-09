Recordregen op de Nürburgring: Alfa Romeo Stelvio snelste SUV

Dat de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sneller zou zijn dan de Porsche 911 GT2 RS eerder deze week, was niet te verwachten, toch heeft de rappe Italiaan wel het ronderecord der SUV’s gepakt op de Nürburgring-Nordschleife.

Die snelle rondjes op de Nürburgring-Nordschleife zijn natuurlijk vooral prestigeduels. Tegelijkertijd is het gewoon aardig om modellen met elkaar te vergelijken. Zo blijkt Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio met zijn rondgang in 7:51.7 minuten even snel als de BMW M4 in 2015. Interessanter is het om de tijd van de SUV naast andere sports utility vehicles te leggen. De Stelvio is liefst 14 seconden sneller dan de Range Rover Sport SVR en dat is de vorige recordhouder. Dat de 510 pk sterke Stelvio zoveel rapper is, dankt de auto vooral aan z’n fors lagere autogewicht. Dat compenseert met gemak het verschil in vermogen.

Nu is het de beurt aan onder meer de Jaguar F-Pace SVR, Porsche Macan Turbo, Audi RS Q5 en BMW X3 M om te bewijzen dat zij de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio het Ringrecord der SUV’s af kunnen snoepen.