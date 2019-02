Range Rover Sport HST heeft mild‑hybride aandrijflijn

Land Rover wil in 2020 een geëlektrificeerde uitvoering van elk model leveren. Dat doet het onder meer door haar auto’s te voorzien van een mild‑hybride aandrijflijn, zoals ook bij de Range Rover Sport HST het geval is.

De Range Rover Sport HST beschikt over een nieuwe zescilinder‑in‑lijn, 3,0‑liter benzinemotor met 400 pk aan vermogen en daarmee is de Brit behoorlijk sportief. Mede dankzij 550 Nm aan koppel spurt de Range Rover Sport HST in dik zes tellen vanuit stilstand naar 100 km/u.

MHEV

Gezien z’n potente krachtbron is de Range Rover Sport HST best een benzineslurper. Om het gemiddelde verbruik te drukken beschikt de auto over een Mild Hybrid Electric Vehicle-aandrijflijn (MHEV). Gemiddeld komt het verbruik daarmee uit op 9,3 l/100. De MHEV-aandrijflijn zorgt ervoor dat dankzij regeneratief remmen energie teruggewonnen wordt in het 48‑volt accupakket. Die energie gebruikt de elektromotor vervolgens bij het wegrijden vanuit stilstand.

Speciale details

De HST‑uitvoering van de Range Rover Sport is herkenbaar aan z’n speciale in- en exterieurdetails. De nodige badges zijn gemonteerd, naast koolstofvezel afwerkingsdetails op de motorkap, de grille, de ventilatieopeningen opzij en de achterklep. Vijf carrosseriekleuren zijn beschikbaar en je kiest uit twee designs voor de lichtmetalen wielen. De HST is voorzien van rode remklauwen.

Afwerking

Het interieur geeft ruimte aan zestienvoudig verstelbare Dynamic voorstoelen. Het stuurwiel en de versnellingspook zijn afgewerkt met suède details, terwijl Land Rode de schakelpeddels in Satin Chrome uitvoert. De Range Rover Sport HST kost 139.020 euro.