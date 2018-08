Project Gold: Porsche viert 70e verjaardag met one-off

Op 24 augustus presenteert Porsche een one-off om haar 70e verjaardag kracht bij te zetten. Onder de naam ‘Project Gold’ werkt het aan een moderne intepretatie van een klassieke 993, zo lijkt.

Bedrijven als Singer en RUF zijn er zo bedreven in dat toch al prijzige klassieke Porsches er nóg meer waard van worden; het onder handen nemen van een originele 911-carrosserie en die uitbouwen tot een nieuwe creatie. De kernwaarden van Porsche worden in acht genomen, maar dankzij een moderne twist drukt zo’n designhuis annex coachbuilder er toch een eigen stempel op.



Goud

Porsche lijkt nu bezig met een vergelijkbaar staaltje. Een klassieke 911, waarschijnlijk een 993, wordt binnen het ‘Project Gold’ gesmeed tot een one-off. Het uniek model dankt zijn bestaan aan de 70e verjaardag van het iconische Duitse merk. Wat Porsche Classic precies van plan is, blijft nog een paar weken geheim, maar gezien de naam ‘Project Gold’ verwachten we een model met voldoende goudkleurige accenten. Zo laat Porsche in een promotiefilmpje al zien dat er een zwarte interieurbekleding wordt voorzien van een goudkleurig stiksel.