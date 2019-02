Prijskaartjes voor vernieuwde BMW 7 Serie

De BMW 7 Serie is vernieuwd en dat zie je meteen. De kenmerkende nierengrille groeide met liefst 40 procent. Ook zijn er een paar krachtbronnen onder handen genomen. Maar wat kost die aangepaste 7 Serie nu?

Het uiterlijk van de vernieuwde BMW 7 Serie is nu meer in lijn met de recente designtaal die BMW voorstaat. Dat betekent: een joekel van een nierengrille. En heel hip: een doorlopende lichtstrip aan de achterzijde. Verder werden de bumperpartijen hertekend en kreeg het interieur een upgrade.

Flinke vermogenssprong

De Duitsers keken ook nog eens goed naar het motorengamma. Vooral de BMW 750 xDrive profiteerde daarvan, want diens vermogen steeg naar 530 pk, liefst 80 pk meer dan voorheen. En dat is nog niet eens de sterkste krachtbron want de fiere lijstaanvoerder is de BMW M760Li xDrive met imposante V12-krachtbron. Die motor kreeg iets minder vermogen, maar wel meer koppel.

Kwart miljoen

Wie genoegen neemt met de basis-7 Serie komt met 110.995 euro uit. Dan mag de 745e mee en die versie koppelt als plug-in hybride een 3,0-liter zescilinder aan een elektromotor. De BMW 750 xDrive haalt z’n kracht uit een V8 en start bij 163.359 euro. Daarmee is het een koopje in vergelijking met het topmodel. De M760Li xDrive kost op een haar na een kwart miljoen euro (249.356 euro), maar dan krijgt je chauffeur wel 585 pk onder z’n rechtervoet. Als het moet sprint de M760Li xDrive in 3,8 seconden van nul naar honderd.

Dieselen

Wie liever dieselt, kiest bijvoorbeeld voor de 265 pk sterke 730d. Die versie kost 115.049 euro. Flink sterker zijn de 740d xDrive (320 pk) en de 750d xDrive (400 pk). Daar betaal je respectievelijk 128.059 euro en 139.192 euro voor. De vernieuwde BMW 7 Serie rijdt op 30 maart de showrooms binnen.