Porsche toont 911 Cabriolet, 718 T en Macan S in Genève

De internationale autosalon van Genève is losgebarsten.Porsche neemt drie belangrijke modellen mee: de 911 Cabriolet, de 718 met 300 pk en de Macan S voorzien van de nieuwe V6 turbomotor.



Eind vorig jaar presenteerde Porsche de achtste generatie van de 911 Coupé en nu is ook de Cabriolet rijp voor z’n onthulling. In Genève staat de opengewerkte 911 met een stoffen dak dat grotendeels van magnesium is gemaakt (voor de versteviging) en voorzien van een nieuwe hydraulische motor. In 12 tellen open of sluit je de kap. Dat is genoeg om drie keer vanuit stilstand naar 100 km/u te sprinten, want de 450 pk sterke 3,0-liter zescilinder bi-turbo boxermotor accelereert in minder dan 4 tellen naar die snelheid. De achttraps Porsche Doppelkupplung (PDK) is nieuw ontwikkeld en voortaan is er ook een ‘Wet Mode’ paraat; speciale instellingen voor het rijden onder natte omstandigheden.

Porsche 718 T

Porsche neemt ook de 718 T mee naar Zwitserland. De 2,0-liter 4-cilinder turbo boxermotor levert een vermogen van 300 pk en voor extra sportiviteit is het sportonderstel met 20 millimeter verlaagd. Voorwaarde is wel dat je voor het Sport Chrono Pakket kiest. Verder zijn actieve motorsteunen gemonteerd en een mechanisch sperdifferentieel achter.

Macan S

De Porsche Macan heeft een facelift gekregen en dat zie je terug in de LED-koplampen die voortaan standaard geleverd worden. In dat basispakket zit ook een 10,9-inch touchscreen. Nieuwe optie is het GT-sportstuur uit de 911. De 3,0-liter V6-motor van de Macan S is nieuw ontwikkeld. Tussen de cilinderrijen plaatste Porsche een turbo en voortaan bedraagt het vermogen 354 pk. Vierwielaandrijving is standaard.