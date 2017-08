‘Doet u mij maar zo’n setje gevlochten koolstofvezel-velgen’

Bij Porsche spreekt men binnenkort niet meer over lichtmetalen wielen, maar over gevlochten carbonfiber-exemplaren. De wielen van koolstofvezel zijn lichter én sterker.

De wielen die Porsche vanaf 2018 aanbiedt als optie op de 301.600 euro kostende 911 Turbo S Exclusive Series zijn gemaakt van CRFP. Dat is de afkorting voor carbon fibre reinforced polymer en betekent in gewoon Nederlands ‘met kunststof versterkt koolstofvezel’. Het voordeel van deze mix van materialen is dat de wielen tot wel 20 procent lichter én sterker zijn dan hun lichtmetalen varianten. Het gevolg is een lichtvoetiger weggedrag en meer stuurprecisie.



Complex

Het carbonfiber wiel bestaat uit twee hoofdonderdelen. Voor het centrale deel worden carbonvezelmatten gebruikt. Meer dan 200 individuele componenten zijn op maat gesneden en vervolgens samengevoegd. Het velgbed is opgebouwd uit gevlochten carbonvezels. Het centrale deel en het velgbed worden vervolgens samengevoegd en met hars geïmpregneerd en onder hoge druk en bij hoge temperaturen gehard.

Porsche zegt dat het de eerste autofabrikant is die deze complexe technologie toepast.