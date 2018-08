Porsche Classic geeft klassieke 993 Turbo nieuw leven

Omdat Porsche dit jaar 70 bestaat heeft het de 911 van de 993-generatie opnieuw opgebouwd. Deze one-off – in de carrosseriekleur Golden Yellow Metallic – wordt eind oktober geveild voor het goede doel.



De luchtgekoelde 911 Turbo uit de 993-generatie wordt al twintig jaar niet meer geproduceerd, maar Porsche Classic wilde laten zien dat het genoeg kennis en originele onderdelen in huis heeft (liefst 6.500 originele 993-items liggen er in het magazijn) om het model van de grond af opnieuw op te bouwen. Het resultaat is een 450 pk sterke 911 Turbo in de kleur Golden Yellow Metallic. Als contrast is veelvuldig zwart gebruikt. Zo zijn de velgen donker gelakt en ook het interieur is voornamelijk in het zwart uitgevoerd, met de nodige Golden Yellow-designdetails voor het speelse effect.

Turbo S

Opvallend aan de opnieuwe opgebouwde 911 Turbo is dat de luchtinlaten geleend zijn van de 993 Turbo S. Dat is overigens geen valsspelen, want bij het origineel in 1998 konden die luchtinlaten ook al als optie besteld worden op de reguliere 911 Turbo.



Van de grond af

Voor de 993 Turbo is geen donorauto gebruikt. Porsche Classic was dus anderhalf jaar bezig om de auto van de grond af op te bouwen. Zo is ook de luchtgekoelde 3,6-liter bi-turbo zescilinder boxermotor met 450 pk compleet nieuw.

Circuit

Wat de Porsche 993 precies op gaat brengen, moet de veiling op 27 oktober door RM Sotheby’s in het Porsche Experience Center in Atlanta uitwijzen. Feit is dat de Porsche 993 geliefd is bij verzamelaars, en dat de auto is voorzien van een chassisnummer dat volgt op dat van de laatste 993 Turbo die in 1998 van de productielijn rolde. Een minpuntje: de 993 in Golden Yellow Metallic, mag alleen op het circuit gebruikt worden.