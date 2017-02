De Cayenne Diesel en de Cayenne S E-Hybrid kennen we al als Platinum Edition-modellen, nu gaan de sportievere Porsche Cayenne S en S Diesel eveneens voor de overtreffende trap van goud.

De Cayenne S Diesel is met 385 pk – en liefst 850 Nm aan trekkracht – een stuk potenter dan de 262 pk sterke basisversie en ook de Cayenne S is met 420 pk behoorlijk rap. Beide varianten sprinten in circa 5,5 tel van nul naar honderd. Nu krijgen beide uitvoeringen een sportieve uitrusting aangemeten die bij hun prestaties past. Platinum Editions heten ze. Als eerst in het oog springen de platina zijdeglans uitgevoerde 21- inch SportEdition lichtmetalen wielen en de verschillende exterieurdetails in hoogglans zwart.



Uitrusting

Het interieur stap je binnen over dorpellijsten van roestvaststaal met ‘Platinum Edition’-belettering waarna je mag neervleien in de achtvoudig elektrisch verstelbare en met alcantara beklede sportstoelen van de Cayenne GTS. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer een BOSE geluidssysteem, online navigatie, een parkeerassistent, donker getinte zijruiten en bi-xenonkoplampen.



Zoek de verschillen

Opmerkelijk is dat Porsche de prijzen voor de Cayenne S Platinum Edition heeft vastgesteld op 131.300 euro en die van de Cayenne S Diesel Platinum Edition op 140.100 euro. Daarmee is de Cayenne S in de speciale uitdossing een fractie duurder dan de reguliere Cayenne S (131.100 euro) en de Cayenne S Diesel Platinum Edition zelfs 600 euro goedkoper (140.700 euro). Wie in de prijslijst van Porsche de overige twee Platinum Edition bekijkt, ziet dat ze beide 4.200 euro duurder zijn dan dezelfde motoriseringen met standaarduitrusting. Bestellen kan per direct, leveringen vinden plaats vanaf april.