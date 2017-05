Carros nieuwsflash: Porsche, BMW en Volkswagen

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 5 mei: Porsche 911 GT3 is behoorlijk vlotter, BMW i3 Carbon Edition is alleen bestemd voor Nederland en Volkswagen Scirocco en Beetle zien we niet meer terug.

Nieuwe Porsche 911 GT3 flink sneller dan z’n voorganger

De Porsche 911 GT3 kreeg onlangs een facelift, maar goed beschouwd is het er wel eentje in combinatie met een harttransplantatie. De 475 pk sterke 3,8-liter motor werd namelijk vervangen door een 4,0-liter zescilinder boxermotor met 500 pk. Die vermogenstoename werpt zijn vruchten af, blijkt uit een snelle ronde over de Nordschleife. Met 7 minuten en 12,7 seconden op de klokken, is de aangepakte 911 GT3 ruim twaalf tellen rapper dan voorheen.



Alleen voor Nederland: BMW i3 Carbon Edition

BMW i3-rijders die nog eens extra willen opvallen, kunnen nu kiezen voor de exclusieve Carbon Edition. Deze bijzondere versie, alleen bestemd voor ons land, is herkenbaar aan de lakkleur Carbonschwarz en Frozen Grey metallic accenten. De 20-inch wielen met poedercoating zijn eveneens in Frozen Grey uitgevoerd. Ook present: lederen bekleding, een elektrisch bediend glazen schuifdak, parkeerassistentie, extra getint glas en een Harman Kardon Hifi-installatie. De BMW i3 Carbon Edition is leverbaar vanaf € 53.731 op de 100% elektrische BMW i3 (94 Ah).



Het doek lijkt te vallen voor de Volkswagen Scirocco en Beetle

Dat de Volkswagen Scirocco geen verkoopsucces is wereldwijd, hadden we in Nederland al wel een beetje verwacht. Het model is sinds 2012 om die reden niet meer leverbaar in ons land. Het lijkt er nu sterk op dat er ook geen nieuwe generatie van de sportieveling met coupé-vormen komt. Dat zelfde lot lijkt de Volkswagen Beetle beschoren, denkt het doorgaands goed ingelichte Britse Autocar te weten. De auto verkoopt wereldwijd maar matig en omdat Volkswagen op de centen moet letten, moeten de niet renderende modellen eruit. De Volkswagen Beetle Cabrio verkoopt overigens wel prima. Dat model zal dus wel blijven bestaan, is de verwachting.