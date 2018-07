Carros nieuwsflash: Porsche bevestigt specificaties Taycan

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 31 juli: Porsche bevestigt specificaties Taycan, eerste Faraday Future FF 91 wordt al in december geleverd en Lynk&Co 03 in productietrim getoond.

Porsche bevestigt specificaties Taycan

De Porsche Mission E zal uiteindelijk onder de naam Taycan op de markt komen. De eerste elektrische sportwagen van de Duitsers laat richting z’n officiële onthulling volgend jaar nu al z’n eerste specificaties los. Porsche bevestigt namelijk een vermogen van 600 pk en een sprint van nul naar honderd in 3,5 tel. De spurt vanuit stilstand naar 200 km/u verloopt in 12 seconden. De Taycan zal voorbereid zijn op supersnelladen. In 15 minuten moet 80 procent van het totale rijbereik van 500 kilometer te laden zijn.



Eerste Faraday Future FF 91 in december geleverd

Begin vorig jaar presenteerde het Amerikaanse Faraday Future haar debuutmodel in de vorm van de FF 91. Nadien kwam de startup in financieel slecht weer terecht en werd gevreesd voor haar voortbestaan. Na enkele kapitaalinjecties gaat het Faraday Future nu weer voor de wind, want de FF 91 gaat binnenkort echt in productie. In december van dit jaar moeten de eerste exemplaren van de band rollen. De elektrische SUV is inmiddels 64.000 keer besteld. Ook zou het merk denken aan de introductie van een kleinere SUV.



Lynk&Co 03 in productietrim getoond

Nog zo’n andere nieuwkomer – Lynk&Co – heeft de eerste beelden van de productieversie van haar 03 onthuld. De sedan is vanaf oktober te koop in China, maar zal waarschijnlijk later ook in Europa op de markt komen. Maar eerst zullen hier de 01 en 02 worden gelanceerd en dat zijn beide SUV’s. Beide auto’s worden eind 2019 verwacht. De 03 wordt in China leverbaar met zowel een 1,5 driecilinder krachtbron als met een 2,0-liter viercilinder turbomotor. Naast die benzinemotoren is er ook een plug-in hybride op komst.