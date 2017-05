Quizvraag: hoeveel Porsches 911 zijn er sinds 1963 van de band gerold?

De Porsche 911 is al weer 54 jaar onder ons. Dat is al zo lang, dat het icoon vandaag een mijlpaal viert: de één miljoenste 911 is een feit.

Vorig jaar werden wereldwijd 32.365 exemplaren van de 911 afgeleverd. Als je dat aantal vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de auto in productie is, zou je verwachten dat de één miljoenste 911 al jaren geleden van de band rolde. Natuurlijk is zo’n hoge productie als in 2016 lang niet elk jaar verwezenlijkt, waardoor de teller vandaag – na 54 jaar 911 – op één miljoen staat. Het is een enorm aantal voor een sportwagen derhalve.



Cijferregen

De viering van de één miljoenste 911 gaat vanzelfsprekend gepaard met een stortvloed van cijfers. Zo is meer dan 70% van alle ooit geproduceerde 911 modellen nog in zo’n goede staat, dat je er gelijk de weg mee op kunt. Oftewel: meer dan 700.000 Porsches 911’s zijn er nog ‘in leven’. Een ander aardig feit: meer dan de helft van alle 30.000 race-overwinningen van Porsche zijn behaald in een 911.



Carrera S in Irish Green

De miljoenste 911 is niet te koop, maar wordt opgenomen in de collectie van het Porsche Museum. Maar eerst gaat hij op wereldtournee langs onder meer de Schotse Hooglanden, de VS en China om vervolgens de Nürburgring aan te doen. Dat doet de Carrera S in de speciale tint Irish Green.