Gouden greep: Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

De 911 Turbo S wordt door bij de Porsche Exclusive Manufaktur in Zuffenhausen in een beperkte oplage omgetoverd tot de 911 Turbo S Exclusive Series. Je herkent hem aan zijn goudgele metallic lak en extra vermogen.

Van de 911 Turbo S Exclusive Series worden exact 500 exemplaren gebouwd. Die eervolle taak krijgt de Porsche Exclusive Manufaktur in Zuffenhausen. Zijn bezorgen de auto de exclusieve kleur goudgeel metallic en werken de krachtigste 911 Turbo S ooit af met de hand. Ook zorgen ze ervoor dat de 3,8-liter zescilinder biturbo boxermotor een vermogenssprong maakt van 27 pk. De 500 uitverkoren 911’s zijn namelijk goed voor 607 pk. Het maximumkoppel stijgt naar 750 Nm en dat is 50 Nm meer dan de reguliere 911 Turbo S laat aantekenen.



Rap

De Porsche 911 Turbo S Exclusive Series toont zich dankzij de technische aanpassingen bijzonder snel. In 2,9 tellen ramt de auto van 0 naar 100 km/u en dubbele waarden staan in 9,6 seconden op de klok. De extra krachtige 911 Turbo S kent een topsnelheid van 330 km/u.



Achterwielbesturing

Voor de ultieme rijdynamiek is de 911 Turbo S Exclusive Series uitgerust met een actief sportonderstel met Porsche Active Suspension Management, het Sport Chrono pakket, achterwielbesturing en Porsche Dynamic Chassis Control.



Exclusief

Eigenlijk alles aan de 911 Turbo S Exclusive Series is bijzonder, al betaal je daar wel flink voor. De limited edition gaat de deur uit vanaf 301.600 euro, terwijl de reguliere 911 Turbo S start bij 245.800. Voor die 301.600 euro voorziet Porsche de auto van exclusieve 20-inch wielen – natuurlijk met goudgele accenten – diverse carbon exterieurelementen en een koolstofvezel uitschuifbare achterspoiler. De uitlaatpijpen zijn uitgevoerd in zwart rvs.



Limited edition

In het interieur zijn met leder beklede, 18-voudig elektrisch verstelbare adaptieve sportstoelen te vinden, de nodige stiksels in goudgeel en een alcantara dakhemel. De carbon elementen zijn eveneens niet vergeten. Aan de passagierszijde is het limited edition nummer van de auto terug te vinden.

De 911 Turbo S Exclusive Series is per direct te bestellen.