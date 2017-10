Bij Porsche is de 911 natuurlijk het icoon, maar echte fijnproevers kunnen makkelijk vrienden worden met de Porsche 718. Zeker als krachtige GTS, is er eigenlijk niets te wensen over.

De Porsche 718 is voor velen een baby-911, een instappertje voor als je de ‘real deal’ niet wilt of kunt betalen. Niemand beschouwt de Porsche 718 als jongens- of meisjesdroom. En dat is bij z’n grote broer wel anders. Terwijl hij er, zeker nu er een GTS-versie is, best mag zijn. Het geheim zit hem in de prettige gewichtsverdeling, met dank aan de middenmotor. In de 718 Boxster GTS en 718 Cayman GTS is er voor gekozen om de 2,5-liter viercilinder boxermotor te voorzien van een vermogen van 365 pk. Een geoptimaliseerde turbo en een nieuw inlaattraject waren daarbij belangrijke aanpassingen. De nieuwe GTS is 35 pk krachtiger dan z’n voorganger en heeft 15 pk meer te bieden ten opzichte van de 718 S.



Standaard is de Porsche 718 GTS uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak, al is PDK ook leverbaar. Met PDK snelt de GTS in 4,1 seconden van nul naar honderd. Altijd aanwezig zijn het Sport Chrono Pakket, Porsche Active Suspension Management en Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel.



Zwart

De Porsche 718 GTS is herkenbaar aan z’n zwarte accenten en Sport Design voorbumper. De koplampen en achterlichten zijn donker getint, terwijl ook de achterbumper aan de onderzijde zwart is gelakt. De uitlaatpijpen zijn zwart, net als de 20-inch lichtmetalen velgen en diverse logo’s. In het interieur is vooral alcantara te vinden.

Prijzen

De Porsche 718 Cayman GTS start bij € 107.300. Voor de Boxster komt daar exact 2.000 euro bij. Beide modellen zijn voorzien van PDK. De versies met handbak zijn fors duurder, zo wijst de prijslijst uit. De Cayman GTS kost € 112.565 en de Boxster GTS € 114.565. De Porsche 718 GTS wordt geleverd vanaf januari 2018.