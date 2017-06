Polestar gaat z’n eigen elektrische sportwagens bouwen

Volvo is al ruim twintig jaar in zee mee tuner Polestar, eerst als partner, later als eigenaar. Dit jaar wordt de volgende stap in de samenwerking gezet en gaat de huistuner z’n eigen elektrische auto’s introduceren.

Volvo, of beter gezegd moederbedrijf Geely, vindt het uiterst interessant wat Mercedes-AMG doet. Het bedrijf gooit niet alleen bestaande Mercedes-Benz modellen in een pot met toverdrank, maar komt ook met eigen auto’s. Dat kunnen wij ook, denken de Zweden, …eh Chinezen. Daarom wordt huistuner Polestar, sinds 2015 in Geely-bezit, ontwikkelaar van eigen elektrische sportwagens, aldus Auto Express.



SPA

Verwacht wordt dat dit jaar al de eerste elektrische Polestar aan het grote publiek wordt getoond. De smurfblauwe krachtpatser met een stekker zal dan op het SPA (Scalable Product Architecture) platform staan waar ook de Volvo XC60, XC90, V90 en S90 op zijn gebouwd.

De nieuwe rol van Polestar betekent niet dat het z’n handen aftrekt van bestaande Volvo-modellen. Ook die blijft de huistuner van sportieve trekjes voorzien.