‘Platgeslagen’ Volvo 360c is bed op wielen

Ook Volvo maakt zich er schuldig aan: het introduceren van conceptmodellen die ver in de toekomst kijken. De autonoom rijdende Volvo 360c is zowel een kantoor, bed, woonkamer als entertainmentruimte op wielen.



De wereld verstedelijkt. Doordat de steden groter en drukker worden, komt er een grote druk op de leefbaarheid te staan. Volvo denkt dat de 360c kan helpen om juist niet voor een woning in de stad te kiezen. Het elektrisch aangedreven studiemodel is namelijk een lage, langgerekte zelfrijdende auto waar je makkelijk een paar uurtjes in door wilt brengen. Je kunt dus best een stuk buiten de stad wonen, want de 360c tover je snel om in een slaapplek. Liever een kantoor op wielen? Dat kan ook. En wie graag een film kijkt of muziek luistert, komt ook aan zijn trekken. In een huiselijke setting wel te verstaan.

Eersteklas privécabine

Volvo denkt bovendien dat de zelfrijdende auto een alternatief is voor korte zakenreizen per vliegtuig: “Hoe mooi zou het zijn: een wereld waarin lange afstanden zijn af te leggen zonder vliegtuigen en luchthavens. Een wereld zonder wachtrijen en beveiligingscontroles op het vliegveld. Niet reizen in lawaaierige, krappe vliegtuigen, maar van deur tot deur in een eigen eersteklas privécabine.”