Met een 0-100 km/u sprint in 2,39 seconden is de FF91 van Faraday Future een fractie sneller dan de Tesla Model S P100D. De auto wordt op z’n vroegst in 2018 in productie genomen.

Het geplaagde Faraday Future heeft het hoofd boven water weten te houden tot de onthulling van haar debuutmodel, de FF91. Met 1.050 pk maakt de elektrisch aangedreven nieuwkomer de tongen los. Datzelfde kan worden gezegd over diens uiterlijk, want met zijn doorlopende lichtstreep als koplampunit en ‘spiegels’ als camera’s refereert hij zeker naar de ‘future’. De FF91 is dan ook bedoeld voor de toekomst, maar dan wel een nabije. In 2018 moet hij van de band rollen, als de start-up tegen die tijd nog bestaat. Volgens Faraday Future is de FF91 razendsnel van zijn plek. De klassieke sprint verloopt in 2,39 seconden en dat is een haar sneller dan de snelste Tesla. En dat kan geen toeval zijn, gezien FF zichzelf de grootste concurrent van Musk en consorten noemt.



Rijbereik

De FF91 heeft een 130kWh-batterijpakket aan boord en verslaat daarmee de 100kWh van de Tesla Model S P100D. De actieradius is volgens de New European Driving Cycle (NEDC) liefst 700 kilometer. De Echelon Inverter, de snellader van FF, kan echter een lading per uur aan die gelijk staat aan een rijbereik van 800 kilometer, meldt het Britse AutoCar. Wie met 240 volt laadt, haalt in 4,5 uur een halfvolle batterij.



Leergierig

De FF91 is liefst 5,25 meter lang, waarmee hij de Mercedes-Benz S-Klasse overschaduwt. De portieren openen automatisch en de auto is volgehangen met tientallen radars, sensoren en camera’s waaronder een unieke 3D Lidar sensor. De FF91 beschikt over diverse autonome functies. Ook probeert de auto te leren van de voorkeuren van de inzittenden via artificiële intelligentie. De vanafprijs in de VS ligt op 180.000 dollar.