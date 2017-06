Een actieve vering die op basis van een camera hobbels in de weg wegfiltert. Het snufje zagen we deze week terugkomen op twee nieuwe modellen; de DS 7 Crossback en Audi A8.

De nieuwe Audi A8 heeft een camera aan boord die 18 keer per seconde de weg voor hem afspeurt naar onvolkomenheden. Zodra er een hobbel wordt waargenomen moet een 48-volt elektromotor razendsnel aan de gang om de vering van elk afzonderlijk wiel in de juiste stand te positioneren. Trillingen moeten zo tot het minimium gereduceerd worden, waardoor het voelt alsof je zweeft over het asfalt.

Active Scan Suspension

Van bijzondere veersystemen moet Citroën het al sinds mensenheugenis hebben. De nieuwe DS 7 Crossback –het op z’n eigen poten staande luxelabel van de Fransen – beschikt dus over een vergelijkbaar systeem als wat Audi gebruikt. DS noemt het Active Scan Suspension en een hoge snelheids camera achter de middenspiegel kijkt vijf tot vijfentwintig meter vooruit of de weg er netjes bijligt. Ook doen de nodige sensoren hun werk. Bij putjes en oneffenheden worden de vier schokbrekers onafhankelijk van elkaar in de juiste afstelling gedirigeerd.

Magic body control

Hoewel de actieve vering een typisch staaltje 2017-techniek lijkt, introduceerde Mercedes-Benz een vergelijkbaar systeem op haar S-Klasse een jaar of vier geleden al. Magic body control noemden de Duitsers het toen.