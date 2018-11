Op zoek naar een nieuwe donor-motor? Dan is de ‘Hellephant’ echt iets voor u

Speciaal voor de hobbyklussers brengt Mopar, de onderdelendivisie van Fiat Chrysler Automobiles, de ‘Hellephant’-krachtbron: een 1.015 pk sterk monster. En hij komt gewoon in een kratje.

In Nederland zijn we het niet gewend, maar in de VS is het een stuk gebruikelijker om gewoon een los motorblok te bestellen. Voor je hobby-auto bijvoorbeeld. Zo heeft Mopar, de onderdelendivisie van Fiat Chrysler Automobiles, er verschillende in voorraad. Zo’n krachtbron op bestelling heet een ‘crate-engine’: omdat hij in een kist geleverd wordt.

Olifant

De laatste aanwinst in het Mopar-aanbod is de ‘Hellephant’, een samenraapsel van ‘Elephant’ en ‘Hellcat’; een V8-motor die een vermogen van 1.015 pk levert. De krachtbron dankt z’n naam aan 7,0-liter Hemi V8 die Chrysler in de jaren zestig van de vorige eeuw in haar muscle cars lepelde. Die motoren van toen waren gigantisch; vandaar de naam ‘olifant’. En ‘Hellcat’ verwijst naar de bekende Dodge Challenger versie met 717 pk sterke 6,2-liter V8, die dus bij de 7,0-liter Hellephant duidelijk in het niet valt.



Dodge Charger

De Hellephant-motor zit overigens niet alleen in z’n krat. Ook de motormanagementcomputer, bedrading, sensoren en een gaspedaal worden meegeleverd. Wat de krachtbron moet kosten is nog niet bekend, dat maakt Mopar pas in 2019 wereldkundig als Hellephant leverbaar wordt. Mopar toonde de Hellephant overigens op de Amerikaanse tuningbeurs SEMA, waar het ’t blok in een Dodge Charger uit 1968 geplaatst had; de Dodge Super Charger Concept.