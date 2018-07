Ook Mercedes-Benz B-Klasse zegt diesel vaarwel

De introductie van de volgende generatie van de Mercedes-Benz B-Klasse schiet al aardig op, maar toch schrappen de Duitsers nog even flink in het motorenaanbod. Zo verdwijnen alle drie beschikbare dieselkrachtbronnen.

Wie kort geleden nog een Mercedes-Benz B-klasse kocht, kon kiezen uit liefst zeven motoren. Naast een kwartet benzinekrachtbronnen stond er een trio diesels op de prijslijst. Een zelfde blik in de brochure levert nu nog maar een zeer beknopt lijstje op; je kunt nog de 122 pk sterke B180 rijden en de B200 met 156 pk aan vermogen. Zowel alle diesels als de helft van de benzinemotoren zijn dus geschrapt.

‘Dieselban’

Met haar ‘dieselban’ is Mercedes-Benz niet de enige autofabrikant. De aankomende Audi A1 Sportback wordt helemaal niet meer leverbaar met een diesel. Opvallender nog is dat ook Volvo haar nieuwe S60 levert zonder oliestokers in het aanbod. De dieselauto wordt langzaamaan een zeldzaamheid, zo lijkt.