Ook Ferrari is om: elektrische supercar en SUV op komst

In oktober liet topman Sergio Marchionne al weten dat Ferrari met een SUV komt. Nu wordt echter ook duidelijk dat de Italianen werken aan een volledig elektrische supercar.

Eerst maar eens over die SUV. Lang deed topman Marchionne stoer met de bewering dat Ferrari nooit een hoogpotige zou uitbrengen. Maar vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat een SUV best wel waarschijnlijk was. In het najaar was de kogel ineens door de kerk: ja, hij komt! Op de Detroit Motor Show gaf Marchionne deze week iets meer duidelijkheid over de nieuwkomer. Het zal de snelste SUV op de markt worden, verklapte hij en de auto staat wellicht eind 2019 al in de showroom.

Nieuwe Tesla Roadster als referentie

Ferrari is eveneens bezig met de creatie van een volledig elektrische supercar. “Als er een elektrische supercar gebouwd moet worden, dan is Ferrari de eerste”, zei Marchionne. Daarbij refereert de topman naar de aankomende supercar van Tesla. De nieuwe Roadster moet namelijk in 2020 op de markt komen en dan in 1,9 seconden van nul naar honderd sprinten. De topsnelheid ligt boven de 400 km/u. Daar wil en moet Ferrari dus overheen. “Mensen zijn verbaasd wat Tesla deed met een supercar. Ik probeer niet te minimaliseren wat Elon deed, maar ik denk dat het haalbaar is voor ons allemaal.”

Vijfjarenplan

Later dit kwartaal komt Ferrari met haar nieuwe vijfjarenplan. Daarin zal naar verwachting meer duidelijk worden over de aankomende SUV en elektrische supercar. In ieder geval lijkt Marchionne aan te sturen op het doorbreken van de zelfgestelde limiet van 10.000 geproduceerde Ferrari’s per jaar.