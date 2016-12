In 2021 wil BMW haar iNext presenteren. Een elektrische auto die volledig autonoom rijdt en ook ‘connected’ is. Voor de ontwikkeling wordt binnenkort een gloednieuw centrum geopend.

BMW begint in 2021 aan een nieuw hoofdstuk in haar meer dan honderdjarig bestaan. In dat jaar wil het de iNext lanceren, een revolutionair model met een elektrische aandrijflijn, volwaardige autonome functies en de capaciteit om verbonden met haar omgeving te zijn. De iNext moet de blauwdruk vormen voor een complete range aan hoog-geautomatiseerde modellen die op het pioniersmodel zullen volgen.

Campus

De komende vier jaar werkt BMW met volle kracht aan het project. Zo wordt er binnenkort een nieuwe campus in Unterschleissheim nabij München geopend waar het haar expertise op het gebied van connectiviteit en geautomatiseerd rijden combineert.



Start-up

Momenteel heeft BMW ruim 600 mensen werken aan het iNext-project. Het zijn voornamelijk software ontwikkelaars. De komende tijd zal het team groeien naar meer dan 2.000 werknemers. Op de nieuwe campus wordt deels gewerkt volgens de structuur van start-ups: kleine teams van specialisten die snel kunnen schakelen. Bovendien heeft elk team een grote mate van beslissingsbevoegdheid. Als BMW in 2021 de wereld wil verbazen met de iNext is er immers geen ruimte voor stroperigheid. Binnen de effectieve aanpak valt ook de mogelijkheid nieuwe technologiën snel in de praktijk te testen. Software ontwikkelaars kunnen hun code gelijk uitproberen in de daadwerkelijke voertuigen. In de eerste maanden van 2017 begint BMW tevens met test met autonoom rijdende auto’s op de openbare weg in de omgeving van München.