Om van te watertanden: McLaren Speedtail

Na de mythische F1 heeft McLaren weer een hypercar in haar modelaanbod. De Speedtail – in fraaie druppelvorm – heeft een vermogen van 1.050 pk en een topsnelheid van ruim 400 km/u.

McLaren omschrijft de Speedtail zelf als hyper-GT en met die benaming hebben we geen moeite. Want alles in de nieuwe aanwinst binnen de Ultimate Series is uitbundig; z’n fraaie druppelvormige design, z’n vermogen van 1.050 pk en z’n topsnelheid van 403 km/u. Oh ja, in 12,8 tellen snelt de Speedtail van nul naar 300 km/u. Dat is bijna een tel rapper dan de Bugatti Chiron. Hoe rap de hyper-GT van nul naar honders spurt wordt niet vernoemd, maar het zal waarschijnlijk niet veel meer dan 2,5 tel zijn.



Aerodynamica

Wie het wonderlijke ontwerp van de uit koolstofvezel opgetrokken McLaren Speedtail goed bestudeert, merkt op dat de zijspiegels ontbreken. Er komen bij het rijden wel kleine cameraatjes tevoorschijn aan weerzijden die hun beeld binnenin de auto projecteren op schermen. Als het echt hard moet – 403 km/u bijvoorbeeld – dan klappen de camera’s ook tijdens het rijden in, zodat de aerodynamica optimaal is. Je moet als bestuurder dan wel eerst de Velocity Mode inschakelen. Dan kruipt de 5,20 meter lange Speedtail in z’n racestand, want de auto zakt 3,5 centimeter door z’n knieën.

F1

Dat de Speedtail in feite de kleinzoon van de legendarische F1 is blijkt uit tal van details die refereren aan z’n voorvader. Allereerst is daar de centrale, vooruitgeschoven zitpositie van de bestuurder. Daarnaast zijn nog twee stoelen geposteerd, maar die staan een stuk verder naar achter. Ook kunnen de zijruiten maar deels open, zoals in de F1. En net als het illustere voorbeeld komt de Speedtail in een oplage van 106 exemplaren. Voor circa 2 miljoen euro is hij van jou.