De eerste video van de gefacelifte Mustang is nog nauwelijks gelekt of Ford komt zelf over de brug. Dit zijn alle ins&outs van de geupdate versie:

Het uiterlijk van de Ford Mustang wordt opgefrist door middel van een nieuwe bumperpartij en nieuwe koplampunits. Ook de motorkap is opnieuw getekend en bovendien verlaagd. Aan de achterzijde valt de spoiler in het oog, al is deze optioneel. De bumperpartij achter is eveneens nieuw. De achterlichten volgen een gebogen lijn die zich het best als een C-vorm laten omschrijven. Tot de nieuwe lakkleuren behoort onder meer het feloranje ‘Orange Fury’. In totaal is er te kiezen uit twaalf velgdesigns.



Digitale instrumenten

In het interieur is de grootste innovatie het 12-inch LCD-scherm dat dient als een volledig digitaal instrumentcluster. Het voordeel is dat de diverse metertjes naar eigen voorkeur zijn in te delen. Zo is er een sportmodus, eentje voor op het circuit, naast een reguliere setting.



Uitlaatgeluid aanpassen

Die mogelijkheid tot personalisatie vinden we tevens terug in MyMode, waarbij de favoriete rij-instellingen te programmeren zijn. Denk aan het aanpassen van de respons van het stuurwiel en de dempers. Zelfs het uitlaatgeluid is te veranderen dankzij een – optioneel – actief uitlaatsysteem.



Veiligheid en comfort

Op het gebied van veiligheid pakt de gefacelifte Ford Mustang uit met onder meer Pre-Collision Assist en een rijbaanassistent. Via een smartphone app is het mogelijk om de motor op afstand te starten en de auto te vergrendelen en te lokaliseren.



Tientraps automaat

Uit het motorenpallet wordt de 3,7-liter V6 geschrapt. Dat is vooral buiten Europa een gemis, want op ons continent zijn alleen de 2,3-liter viercilinder EcoBoost en de 5.0-liter V8 leverbaar. En dat blijven ze. Een nieuwe tientrapsautomaat – voor beide krachtbronnen beschikbaar – zorgt voor snellere schakeltijden. De nieuwe automaat is te bedienen via schakelflippers aan het stuur. Door een update van de schokbrekers en stabilisatorstangen is de Mustang voortaan nog scherper te rijden.

De vernieuwde Mustang maakt zijn opwachting eerst op zijn thuismarkt. In het najaar staat hij in de VS in de showroom. Een introductie aan het begin van 2018 in Europa lijkt vervolgens logisch.