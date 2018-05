Nu officieel: de BMW M5 Competition

De sportievere versie van de toch al erg atletische BMW M5 heet de M5 Competition. Voor 9.151 euro extra krijg je er 25 pk aan vermogen bij en worden ex- en interieur voorzien van Competition-elementen.

De reguliere BMW M5 start bij 161.500 euro en dan krijg je een auto met een vermogen van 600 pk. Heel behoorlijk, natuurlijk, maar er moet altijd een baas boven baas zijn. En dat is de M5 Competition. Dezelfde 4,4-liter V8 motor met TwinPower Turbo technologie is present, maar dan worden er 25 paardenkrachten meer uit geput. Ook het maximumkoppel is toegenomen naar 750 Nm. Verder heeft BMW M GmbH gesleuteld aan het chassis om nóg meer dynamiek in de auto te krijgen. De BMW M5 Competition sprint in 3,3 seconden van 0-100 km/u en in 10,8 tellen van 0-200 km/u.



‘M’

De BMW M5 Competition beschikt – je bent een echte ‘M’ of niet – over louter M-technologie. De magische letter wordt namelijk overal voorgeplakt; aan boord is een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic te vinden, een M xDrive vierwielaandrijving en ook het actieve differentieel op de achteras draagt de letter ‘M’. In de basis legt de BMW M5 Competition de nadruk op de aandrijving van de achterste wielen, maar de voorste wielen doen wel altijd mee. Of je moet de 2WD modus inschakelen. Dan kun je driften naar hartenlust omdat je de stabiliteitscontrole gewoon uit kunt zetten. De M5 Competition ligt 7 millimeter dichter op het asfalt en krijgt stuggere veren mee. Eveneens uniek zijn de 20-inch lichtmetalen wielen. De bandenmaten van voor- en achterwielen verschillen. De achterste exemplaren zijn immers breder.



Uiterlijk

De Competition-uitvoering is herkenbaar aan diverse hoogglans accenten. De grille, kieuwen, achterspoiler en buitenspiegelkappen zijn erin uitgevoerd. Ook kun je her en der het ‘Competition’-logo terugvinden. Dat logo verschijnt eveneens in het instrumentenpaneel in het interieur als je de auto start.