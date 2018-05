Nooit meer rijden met beslagen autoruiten

Rijden met beslagen autoruiten is levensgevaarlijk. Daar kan zelfs een autoverzekering niets aan veranderen. Deze 4 tips zorgen dat je toch veilig de weg op kunt. Zelfs in de vochtigste maanden van het jaar.

4 tips om condens op je autoruiten te voorkomen

Tip 1: Maak de autoruiten iedere dag schoon

Een goede reden om de autoruiten iedere dag schoon te maken, is dat ze dan minder snel beslaan. Dit komt doordat vocht zich aan vuil hecht. Maak de binnenkant én buitenkant van de autoruiten daarom dagelijks schoon met een glasreiniger. Dat is zo gepiept. Wacht wel even met de ramen openen totdat ze helemaal droog zijn of neem ze even af met een doekje. Anders zie je straks niets door alle strepen.

Tip 2: Gebruik de airco optimaal

Als er te veel vocht in de auto zit, beslaan de ruiten. Daarom is een airco ook zo ideaal. Dit vernuftige ding maakt de lucht in de auto binnen een paar minuten droger, waardoor je zo weer door de ruiten kunt kijken. Zet de airco wel op de hoogste stand met de blazers op de voorruit gericht. Zijn de ruiten niet meer beslagen? Laat de airco dan toch nog even aan staan om te voorkomen dat de ruiten snel weer beslaan.

Tip 3: Smeer de ruiten in met scheerschuim

Scheerschuim? Ja, scheerschuim. Een beetje scheerschuim met mint werkt als wondermiddel voor beslagen ruiten. Je smeert de ruiten hiermee in, laat het een paar minuten intrekken en veegt het met een doekje weg. Deze truc werkt ook in de badkamer. Een andere alternatieve tip tegen beslagen ruiten, is een sok vullen met kattenbakvulling. Deze zelfgemaakte vochtvreter werkt net zo goed als de vochtvreters die je in de winkel koopt.

Tip 4: Laat geen vochtige spullen in de auto liggen

Door vochtige paraplu’s, schoenen, jassen of zwemkleding in de auto te leggen, stijgt de luchtvochtigheid snel. Niet gek dat de ruiten dan beslaan. Een hele logische manier om vochtige ruiten te voorkomen, is door deze spullen niet in de auto laten liggen. Zelfs niet in de kofferbak.

Rijden met beslagen ruiten? Dat kan een boete opleveren

De kans op een ongeluk is een stuk groter als je rijdt met beslagen autoruiten. Nog een reden om bovenstaande tips op te volgen, is dat je een boete riskeert als je rijdt met condens op de ruiten. Deze boete kan oplopen tot €370. Niet niks dus.

