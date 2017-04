De Nissan X-Trail komt met een drone. Maar is daarin niet uniek

Wie de Nissan X-Trail in X-Scape-uitvoering aanschaft, krijgt daar een drone bij geleverd. Bijzonder? Welnee! Deze auto’s zijn eveneens bedacht met een bijpassend vliegend object.

Renault Kwid

In 2014 kwam Renault al met de Kwid. De olijke conceptcar was voorzien van een drone die op het dak van het autootje kon landen en opstijgen. De quadrocopter kon manueel worden bediend, maar desgewenst ook automatisch meevliegen met de Kwid. Het voordeel van een drone volgens Renault? Het apparaatje kan de route verkennen – liefst offroad – en de Kwid-rijder tijdig waarschuwen voor obstakels.



Rinspeed Ʃtos

Het Zwitserse Rinspeed nam begin 2016 de Ʃtos mee naar de belangrijke consumentenelektronicabeurs CES. De auto is gebaseerd op de BMW i8 en is voorzien van een ‘helikopterdeck’ waarop de bijgeleverde drone kan landen. Leuk voor als je beelden van je opvallende Rinspeed wilt maken. Dat het vliegende gevaarte de 362 pk sterke Ʃtos op topsnelheid kan bijhouden, is overigens niet waarschijnlijk.



Mercedes-Benz Vision Van

Moet je met je bestelwagen nu echt van deur tot deur rijden om pakketjes te bezorgen? Mercedes-Benz denkt van niet. Het blikte vorig najaar vooruit met de Vision Van, een elektrisch aangedreven bestelwagen die assistentie krijgt van een drone. Terwijl de koerier zelf een pakketje bezorgt bij het huis aan het begin van de straat, is de drone met een tweede pakketje al onderweg naar een afleveradres even verderop. Koeriersdiensten kunnen dus veel sneller werken.



Land Rover Discovery

Vorige maand onthulde Land Rover een Discovery die het speciaal bouwde voor het Oostenrijkse Rode Kruis. De auto – voorzien van drone – moet worden ingezet bij reddingsoperaties. In lastig begaanbaar terrein – bijvoorbeeld in de bergen – reikt de Discovery zover hij kan en ondertussen gaat de drone op zoektocht naar gewonden. De auto bestemd voor het Rode Kruis is nu nog een proef, maar als de speciale Land Rover Discovery bevalt, komen er wellicht meer van.



Nissan X-Trail

Dat Nissan haar X-Trail levert met een drone is gezien de bovenstaande voorbeelden niet uniek. Het is in dit rijtje wel het enige model dat zich richt op de consument en bovendien is de X-Trail geen studiemodel. De drone is een 500 gram zware Parrot Bebop 2 en gaat alleen vergezeld met de X-Scape uitvoering. De drone is bedoeld om je offroad-avonturen mee vast te leggen en volgt de auto op basis van haar GPS- en tracking-systemen.