Nieuwe Mercedes-Benx X-Klasse minder avontuurlijk dan gehoopt

Vorig najaar kregen we de conceptversie van de Mercedes-Benx X-Klasse te zien. De pick-up zou hip worden, was de ondertoon. Driekwart jaar later komen we toch een beetje bedrogen uit. Want de productierijpe X-Klasse is een stuk allerdaagser dan de eerste schetsen.

Dat is toch wel even schrikken. Als je de Stylish Explorer uit 2016 zet naast de foto van de zwarte X-Klasse bij de onthulling van de pick-up truck van Mercedes-Benz. Het 22-inch lichtmetaal is ingeruild voor een saai setje wielen en ook die lekker scherp aangesneden koplampunits zijn nergens meer te bekennen. En ook geslaagde achterzijde met een lichtbaan rondom, heeft het niet gehaald. Wie de kenmerkende ster in de grille wegdenkt, zou zo maar eens een Nissan op z’n netvlies hebben. Oh, wacht, de auto is ook daadwerkelijk met hulp van de Japanners opgetuigd. Zo krijgt de X-Klasse een ladderchassis dat gebaseerd is op dat van de Navara en ook de productielijn in Spanje en Argentinië wordt met Nissans succesvolle pick-up gedeeld.



Van offroad tot lifestyle

Vorig jaar had Mercedes-Benz ook nog de Powerful Adventurer bedacht. Die versie had echte offroad-genen, terwijl de Stylish Explorer met z’n luxe vooral de hippe stadsmens moest bekoren. Enig onderscheid is gelukkig nog wel gebleven. De X-Klasse verschijnt als Pure, Progressive en als Power. De Pure is een ware offroader, de Progressive voegt daar wat meer comfort aan toe, terwijl de Power de lifestyle-hoek opzoekt.



Achterwielaandrijving

De X-Klasse wordt straks leverbaar met een 2,3-liter viercilinder dieselmotor die zowel in de vermogensvariant van 163 als 190 pk te rijden is. Bijzonder genoeg is vierwielaandrijving standaard, want de instapversies van de X-Klasse sturen het vermogen gewoon naar de achterwielen. Op termijn volgt er ook nog een V6 diesel met 258 pk. Dan is permanente vierwielaandrijving wel standaard.



Groei

Mercedes-Benz wil met de X-Klasse een graantje meepikken in het segment van de midsize pick-up. Die groeit tot 2025 zo’n 40 procent, zijn de ramingen. Vooral in landen met een enorme ‘outback’ – Brazilië, Argentinië en Australië – moet de X-Klasse het goed gaan doen, is de inschatting van de Duitsers. De Mercedes-Benz X-Klasse start in Nederland bij 38.480 euro, maar dan is de BTW/BPM nog niet meegerekend.